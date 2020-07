Klaus Algieri nominato Ambasciatore di “Italiani come Noi”



Il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri è stato insignito del Diploma di “Ambasciatore” di Italiani come Noi. Il riconoscimento, già attribuito a importanti personalità del tessuto economico e sociale italiano come Paolo Gentiloni (Commissario Europeo agli affari economici), Carlo Sangalli (Presidente di Unioncamere e Confcommercio), Ivan Lo Bello (Past President Unioncamere),

Giuseppe Tripoli (Segretario Generale Unioncamere), Gian Domenico Auricchio (Presidente di Assocamerestero), viene assegnato a chi ama l’Italia, e che nei diversi ambiti contribuisce con il suo talento e il suo impegno alla promozione nel mondo della migliore immagine dell’Italia, nonché per il suo contributo alla continua prosperità della comunità italiana locale.



Un’ulteriore riconoscimento all’operato del Presidente Algieri per la promozione e lo sviluppo economico del territorio della provincia di Cosenza a livello nazionale e internazionale. Basti pensare all’inserimento dell’Ente camerale nell’ "Un Global Compact" l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo, lanciata dall’ONU per incoraggiare l’adozione di politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa, all’inserimento di #OpenCameraCosenza nell’osservatorio dell’OCSE, al premio Olivetti ottenuto per ben due volte, alla partecipazione dell’Ente in Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione.



“Questo riconoscimento mi rende orgoglioso e spero con la mia attività di poter continuare a dare lustro all’immagine economica e sociale della nostra terra. Ringrazio il Presidente del Comitato –Italiani come noi- Fabio Porta per la fiducia accordatami con questa attestazione” ha dichiarato il Presidente Algieri.



L’obiettivo di “Italiani come noi” è quello di offrire il meglio di un Italia che puntualmente diventa eccellenza in tutte le possibili attività, sviluppando un progetto di aggregazione e di sviluppo di relazioni culturali, sociali e imprenditoriali. Si vuole essere Ambasciatori di un’Italia più giusta e più forte in tutti i processi culturali e produttivi, contando sull’ innata passione per la conquista di nuovi spazi e rendendo così il millenario flusso migratorio un’opportunità di sviluppo e crescita.



Punta al fatto che la promozione e la conoscenza dell’italianità diventi un luogo significativo in questa epoca determinata dalla crisi economica che attraversa l’Europa e il mondo e dia avvio un’analisi puntuale per la progettazione di interventi utili a integrare la nostra offerta globale con le nuove necessità e bisogni.



Un impegno quindi affinché l’Italia sia nel mondo ciò che oggi è nel cuore di ogni italiano di buona e giusta volontà che ha portato “Italiani come Noi – Eccellenze che diventano Identità” a ricevere la Medaglia che il Capo dello Stato, ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza.

