Corigliano: Rafforzare il senso di comunità è l’obiettivo del progetto dei Salesiani “Adottiamo il Gallo d’oro”

Iniziato nell’estate del 2018 il progetto di “Salesiani per il Sociale” dal titolo “Dare di più a chi ha avuto di meno”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si concluderà l’anno prossimo.

Un progetto che, come abbiamo già avuto modo di scrivere qualche tempo fa, è davvero imponente per il suo coinvolgimento: 57 partner tra enti non profit, enti locali e scuole, 14 sedi di attuazione (tra cui l’Opera salesiana di Corigliano-Rossano) più di 80 operatori impegnati, 3mila minori come destinatari. In questi due anni il progetto sta andando avanti per come era nelle aspettative dei promotori, anche perché il coinvolgimento nelle varie attività è stato, fin qui, ampio ed entusiasta. La povertà educativa è una condizione drammatica di vita di tanti ragazzi in Italia, in modo particolare del Sud del Paese. Si tratta di giovani privi di reti sociali di supporto, offerte educative e formative adeguate che vivono in una condizione di divario sempre più crescente rispetto ai loro coetanei del Centro-Nord e che pregiudica la loro crescita. Per questo, il progetto “Dare di più a chi ha avuto di meno” vuole contrastare la povertà educativa minorile intervenendo sulle fragilità personali, relazioni e familiari e favorendo processi di emancipazione, combattendo le disuguaglianze territoriali e sociali. ‘Dare di più a chi ha avuto di meno’ è l’intervento più grande, per dimensioni finanziarie e numeri di enti coinvolti, realizzato negli ultimi 30 anni nel settore dei servizi sociali nell’Italia Salesiana. Ed è proprio nell’ambito di questo progetto più ampio che l’Opera salesiana coriglianese ha organizzato e sta portando avanti il progetto “Adottiamo il Gallo d’Oro”. Ed è proprio per contribuire a dare pratica attuazione all’interessante progetto che i Salesiani, e la Parrocchia SS. Nicola e Leone in collaborazione con il comune di Corigliano -Rossano e gli Istituti scolastici “Luigi Palma” e “Leonetti”, invitano la comunità residente a partecipare ai lavori di pulizia degli spazi verdi e delle zone circostanti e alla pitturazione delle panchine. Piccoli ma significativi gesti che vanno a concretizzare e consolidare la vera essenza di comunità e dell’amore verso l’ambiente che ci circonda e che dobbiamo preservare in tutti i modi. Gli appuntamenti ai quale gli organizzatori invitano tutti a partecipare sono per martedì 14 e giovedì 16 luglio dalle ore 18.00 alle ore 20.00. L’iniziativa sarà ripresa dalla TV locale Tele A1. Un piccolo gesto che servirà a rafforzare il senso di comunità, di amore verso l’ambiente e la conservazione di quei beni che sono di tutti.



