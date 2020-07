Differenziata in spiaggia, 100 contenitori in più



Mercoledì 15 parte pulizia. 18 operatori per pulizia manuale.

Corigliano – Rossano (Cs), martedì 14 luglio 2020 – Raccolta differenziata anche in spiaggia, 100 contenitori e 32 isole ecologiche di prossimità in più per garantire decoro e pulizia sull’intero litorale cittadino, da località Foggia, ai confini con Cassano Jonio a Pantano Martucci, con Crosia. 18 operatori che fino al 15 settembre, 7 giorni su 7 interverranno manualmente per rimuovere i rifiuti dalla battigia. Sono, questi, alcuni dei numeri dell’operazione pulizia dell’arenile che sarà avviata domani, mercoledì 15 luglio.



È quanto fanno sapere gli uffici comunali sottolineando che gli interventi affidati alla Ecoross sono comprendono due fasi operative. La prima, dal 15 luglio a sabato 8 agosto, prevede la raccolta manuale con operatori, di tutti i rifiuti depositati dalle mareggiate (sfalci, rifiuti ingombranti) anche con l’ausilio di mezzi meccanici ed il loro avvio a smaltimento e/o recupero.



Sarà interessato dagli interventi l’intero litorale, suddiviso in 5 zone. La prima è rappresentata dal tratto compreso tra località Foggia, agli argini del fiume Crati e l’area portuale, fino al confine con via Cristoforo Colombo a Schiavonea. La zona B è compresa tra via Colombo e contrada Pirro Malena. Gli interventi nella zona C interesseranno il tratto compreso tra gli argini del fiume Cino a contrada Momena. La zona D da questo punto arriva fino a contrada Gammicella e la zona E, infine, arriverà a toccare contrada Pantano Martucci.



Si effettuerà con mezzi meccanici la pulizia di 31 fossi di scolo e torrenti, compreso il ripristino dello sbocco a mare degli stessi.



La seconda fase, da mercoledì 15 luglio a martedì 15 settembre, è quella della pulizia manuale. Sarà effettuata tutti i giorni della settimana, compresa la domenica. Dal 16 luglio al 31 agosto saranno impiegati 18 operatori.



Le spiagge libere saranno dotate di 96 contenitori carrellati da 80 litri colorati per la raccolta dei rifiuti. Saranno posizionati, in aggiunta ai contenitori già presenti, ulteriori 32 isole ecologiche di prossimità. Il totale dei contenitori per la raccolta dei rifiuti non differenziabili, del vetro, del multimateriale.



