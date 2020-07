Promenzio: Su Levato e la “Cena dei Cretini” serve Verità. Immediatamente!

I Cittadini hanno diritto alla trasparenza sulla spiacevole e ancora poco chiara vicenda della multa elevata “al Comune”, dalla Polizia Locale. Ed hanno il diritto di conoscere anche cosa sta succedendo tra l’amministrazione comunale e il comando di Polizia Locale della Città

In qualità di consigliere comunale, chiederò la visione della contestazione e delle sue motivazioni.

Intanto, per le notizie frammentarie in nostro possesso, e in attesa di atti ufficiali, porgiamo pubblicamente qualche domanda sulla vicenda all’ormai amatissimo sindaco di Corigliano-Rossano:

E’ stato multato “ Il Comune” di Corigliano-Rossano o il presidente La Pro Loco di Rossano, Smurra? La manifestazione, che rientra nell’ambito del programmino estivo voluto dall’assessore Caudullo, aveva necessità , quale obbligo di Legge, del Piano di Sicurezza ? La multa è stata fatta per mancanza del Piano di Sicurezza? E’ stato comunicato l’evento, almeno tre giorni prima al Questore e al Comando di Polizia Locale, così da poter approntare un servizio di controllo adeguato ? Se era obbligatorio, a chi competeva la redazione del Piano di Sicurezza? Di chiarire alla Cittadinanza, ill.mo sig. sindaco,meglio il punto 4 della delibera N° 123 del 02.07.2020, riferita al programmino estivo di cui discutiamo, quando recita che l’amministrazione comunale delibera ” di avvalersi della collaborazione delle Pro loco per ciò che attiene le attività legate alla sicurezza ed alla vigilanza degli eventi e delle manifestazioni”

Al sig. Smurra, (presidente di una Pro Loco che ha svolto un lavoro egregio e apprezzato in questi anni) che, in una bega tutta interna alle due Pro Loco ebbe a dire, già il 2 giugno 2020 “non vorrei che la solita “Terenziata” sia legata a un rancore personale verso l’amministrazione Stasi”, dichiarando ieri, sulla vicenda in questione, all’autorevole Corriere della Calabria:” si tratta di un braccio di ferro contro l’amministrazione comunale”, chiediamo se si senta organicamenteparte integrante dell’amministrazione comunale?

Il Capogruppo di Civico e Popolare

Luigi Promenzio

Stampa Email