Anpana: a Corigliano-Rossano due nuove Guardie giurano davanti al Sindaco Stasi

Mercoledì 15 luglio 2020, nel Comune di Corigliano-Rossano si è celebrata la cerimonia di giuramento per due nuove Guardie di Polizia Ecozoofila dell’ANPANA Cosenza.

In Provincia di Cosenza continua a crescere il numero delle Guardie per il Servizio di Polizia Ecozoofile dell'ANPANA (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente): nel Comune di Corigliano-Rossano, alla presenza del Sindaco, Ingegner Flavio Stasi, hanno giurato i volontari Rosetta Pignataro e Gianfranco Costa.



All'evento, oltre al Segretario provinciale ANPANA di Cosenza Antonio Gallina, ha partecipato anche il Presidente provinciale ANPANA di Cosenza, Alberino Mazzuca.



Rosetta e Gianfranco, dunque, si vanno a unire alle altre Guardie di Polizia Ecozoofile, oggi anche Guardie Particolari Giurate, per offrire un contributo determinante nell'ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati contro l’ecosistema. Anche loro diventeranno formatori, punti di riferimento per la cittadinanza per quelli che sono i principi dell’educazione civica. Ma, soprattutto, le due nuove Guardie insieme con gli altri, saranno le sentinelle del territorio, pronte a intensificare l’opera di contrasto al randagismo e a segnalare agli organi preposti i tutte le situazioni di concreto o potenziale pericolo per l’ambiente.



Ma ANPANA non è solo questo. Chi ne entra a far parte, ha la piena consapevolezza che quest’Associazione è soprattutto “solidarietà”.



Nell’emergenza coronavirus, per esempio, l’ANPANA ha attivato su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con i Comuni e la Protezione Civile, una rete di solidarietà per le persone più fragili. I volontari si sono occupati, e si occupano, di consegna della spesa a persone anziane, indigenti, fragili, in quarantena preventiva e/o a casi positivi (nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza impartite dalle direttive nazionali e regionali); consegna dei farmaci; ritiro e consegna documenti agli uffici; consegna apparati informatici agli studenti per fare lezioni online da casa; assistenza agli animali in caso di urgenza (trasporto dal veterinario, ritiro farmaci, acquisto mangimi, ecc.); consegna mangimi a canili e rifugi.



Tutte queste attività, che si traducono in un lavoro duro non remunerato, sono il motivo per cui l’ANPANA cerca sempre volontari motivati che prendano a cuore il compito che sono chiamati a svolgere. Perciò, siamo certi che anche Rosetta Pignataro e Gianfranco Costa, nel dare il loro contributo, ci metteranno il cuore.



Si ricorda, inoltre, che le Guardie per il Servizio Ecozoofile durante l’espletamento dei propri compiti d’Istituto sono Pubblici Ufficiali e le Leggi attuali riconoscono alle Guardie funzioni di Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria in ambito specifico. L’ANPANA è un’Associazione riconosciuta dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute, dalla Comunità Europea.



Eleonora Gitto

Giornalista

Addetto Stampa ANPANA Provinciale di Cosenza



