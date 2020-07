De Cicco (Lega): "Corigliano tra buche, fogne e l'improvvisazione di questa giunta"

Vorrei mettere in risalto il nuovo metodo di riparazione e segnalazione buche adottato dal nostro Comune, il quale, evidentemente, ha inteso lanciare un messaggio subliminare (non gettate i climatizzatori obsoleti ma portateli presso gli uffici comunali per un “corretto” riutilizzo), oltre a mostrare l’estrema efficienza del suo servizio manutentivo.

A parte l’ironia, mi preme sottolineare come sia fondamentale la competenza, l’esperienza e la programmazione che dovrebbe avere la giunta della terza città della Calabria, caratteristiche che sembrano mancare sempre più col trascorrere dei giorni dalla data di insediamento della stessa. Come commentare, altrimenti, il posizionamento di cartoni (probabilmente messi dai titolari di ristoranti o attività legate alla ristorazione) sulle grate di raccolta acque presenti sul lungomare di Schiavonea (soprattutto in prossimità della Madonnina e della villetta) allo scopo di contenere (cosa ovviamente non possibile) il cattivo odore proveniente dal sistema fognario della zona? Eppure nell’incontro che la Lega aveva avuto con il responsabile del settore ambiente in data 26 giugno 2020, lo stesso responsabile ci aveva assicurato che per la stagione estiva sarebbero stati immessi nel sistema fognario degli opportuni reagenti chimici in grado di assorbire i cattivi odori, abbassando così di molto la percezione olfattiva del cattivo odore fino a renderla praticamente inesistente. Se ciò è stato palesemente disatteso, cosa dobbiamo aspettarci sugli argomenti riguardanti gli impianti di depurazione dell’area urbana di Corigliano e del sistema fognario?

Spero vivamente che, “genialate a parte”, si inizi davvero ad operare con competenza, esperienza e programmazione, altrimenti non ci resterà altro che affidarci a San Francesco oppure a sperare che questa giunta vada a casa nel piu’ breve tempo possibile.

Piergiorgio De Cicco

Coordinatore area urbana Corigliano Lega Salvini Premier



