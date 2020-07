Grande successo per la Sagra del pesce azzurro

Il vero successo della sagra del pesce azzurro organizzato dall'associazione schiavonea pulita in collaborazione con la Proloco Corigliano, oltre alla promozione del settore pesca e alla valorizzazione del territorio, è soprattutto quello della gestione in sicurezza di un evento di tale portata in un momento così delicato e difficile, seguendo scrupolosamente tutte le normative Covid.

Borgo marinaro dunque super controllato con Varchi presidiati da personale di sicurezza, censimenti agli accessi, controlli serrati suo distanziamenti durante lo svolgimento della manifestazione e controlli in ogni accesso da personale munito da ricetrasmittenti affinché le misure covid fossero rispettate al millesimo. Una segnaletica dentro la festa da lasciare il segno per la chiarezza e la precisione ed un personale addetto alla somministrazione alimentare dotato di guanti e mascherine. Un borgo esemplare, realtà virtuosa che non si piega alle difficoltà ed ai limiti di nuove regole e limiti. Una piccola grande realtá del sud che si vede e si racconta poco ma che non molla davanti alle difficoltà ma si unisce e cresce per superare gli ostacoli. Un plauso particolare alla proloco Corigliano che ha curato nel dettaglio tutto il sistema di sicurezza e igiene in modo certosino impegnando più di 30 persone solo per controllare che ogni regola ed ogni dettaglio fossero rispettati, avvalendosi della collaborazione delle guardie di polizia ecozoofila dell'Anpana che con la loro professionalità e competenza hanno reso sicuro e fruibile l'evento donando nel corso delle serate più di mille mascherine monouso. L'associazione schiavonea pulita al fianco della proloco Corigliano esce unita e virtuosa da un evento che ha messo in primo piano i pescatori della marina di Schiavonea ma soprattutto la Sinergie tra le associazioni.

