Scutellà su Commissariato PS di Corigliano-Rossano

Dichiarazioni del Portavoce del M5S alla Camera dei Deputati in merito alla questione del Commissariato di Corigliano-Rossano.

Ieri sono stata contattata da diversi cittadini che mi richiedevano numi rispetto alla notizie circolate ieri sul Commissariato di Corigliano-Rossano. Ebbene, nulla di nuovo. Come del resto avevo già avuto modo di ribadire in varie occasioni: l’iter che prevede la riorganizzazione della Polizia di Stato e l’elevazione a primo dirigente è tuttora in itinere, questi sono i fatti. È bene precisare che se per ufficialità si intende l’iter in corso questo è già partito tempo fa nel solco della previsione del potenziamento del Commissariato, come d’altronde ho più volte riferito, mentre per i dettagli tecnici dell’operazione ovviamente si dovrà ancora attendere. E’ un percorso a cui lavoro assiduamente, spesso anche “sottovoce”, già dal 2018 quando depositai la mia prima interrogazione parlamentare proprio sul commissariato. Sto agendo con la perseveranza e l’impegno di chi crede nelle cause che intraprende muovendo ogni passo solo ed esclusivamente per Corigliano-Rossano e per i miei concittadini e l’obiettivo, costituisce la vittoria di tutto un territorio a cui dedico quotidianamente i miei sforzi e la mia energia per conferir loro i diritti che meritano. Ribadisco i miei sinceri ringraziamenti per la preziosa collaborazione delle associazioni e dei sindacati che si sono prodigati per questa causa contribuendo ad ottenere un risultato del territorio.



Stampa Email