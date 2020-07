Schiavonea, il sogno del Commendatore Aversente è realtà: nasce il Frida Beach

Aveva il “pallino” del decoro urbano, del miglioramento delle condizioni di vivibilità del territorio coriglianese che gli aveva dato i natali e del quale si diceva, a giusta ragione, orgoglioso. Animato da profonda passione civile, si è sempre prodigato per la crescita di questo luogo e della sua comunità, realizzando iniziative imprenditoriali di successo e strutture che sono ormai entrate nella storia dello sviluppo regionale della Calabria, e non solo.

In tale ambito, annoverava un desiderio: valorizzare il borgo marinaro e turistico di Schiavonea, “perla” della costa jonica cosentina, mettendo in piedi uno stabilimento balneare all'altezza, portando lustro a concittadini e villeggianti.

Oggi, il “grande” (in tutti i sensi: uomo, imprenditore, cittadino “prestato” alla politica) Commendatore Giorgio Aversente sarebbe a dir poco fiero dei suoi figli Giovanni, Francesco, Anna e Alfonso, che con tanto impegno, caparbietà e abnegazione hanno tramutato un suo “sogno” in tangibile realtà. Un'oasi rigenerativa immersa nel verde e che porta il nome dell'omonima pittrice messicana, situata in una zona “storica” di Schiavonea (a tutti nota per il lido “da Michele”) e rivolta a giovani, famiglie, bambini.

Il Frida Beach è, difatti, l'ennesima iniziativa imprenditoriale ideata e realizzata dai fratelli Giovanni, Francesco, Anna e Alfonso Aversente nel solco della felice intuizione del loro illustre Papà. Una struttura destinata ad allietare le giornate di concittadini e villeggianti ed i cui colori dominanti sono il bianco e l'azzurro, candidi e ammalianti tali da fondersi con lo spettacoloso mare che sorge proprio lì, a pochi passi.

Aperto da sabato 1 agosto, lo stabilimento balneare, oltre ad assicurare la presenza di numerose postazioni sulla spiaggia (corredata di passerella per diversamente abili e di eleganti cabine), garantirà anche la possibilità di pranzare con ottime pietanze in apposite aree relax. Il Frida Beach è, pertanto, un luogo completo, confortevole e dall'innovativo design: “famiglia nella famiglia”, pensata e realizzata per soddisfare le esigenze di tutti e rivitalizzare un territorio meritevole d'attenzioni.

Fabio Pistoia

