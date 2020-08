Francesco ed il Perdono di Assisi



Cosa significa perdonare? Possiamo racchiuderlo nelle parole di Madre Teresa di Calcutta: “ Quando sapete di aver ferito qualcuno siate i primi a chiedere scusa. Non possiamo perdonare se non sappiamo di aver bisogno di perdono, e il perdono è l’inizio dell’amore”.

Tra oggi e domani, è possibile avvicinarsi al “perdono di Assisi” che per i cattolici rappresenta un momento importante di grazia e conversione. Per i credenti è possibile ricevere il perdono di tutti i peccati, per chi non crede può essere un momento per ripensare ad un’ offesa o ad un torto ricevuto, il rancore, spesso, fa molto più male dell’offesa ricevuta. San Francesco d’Assisi ha chiesto a Dio di “mandare tutti in Paradiso”, in quella piccola chiesetta della Porziuncola ha ottenuto un dono grande per tutti gli uomini, il perdono dei peccati. Cattolici o no, c’è da chiedersi cosa rimane di questa figura, quella di Francesco, così lontana ma così attuale anche ai giorni nostri. Io sicuramente non sono bravo a perdonare, non sono bravo a pregare, non sono bravo ad amare, proprio per questo Dio mi ama, a prescindere dal mio amore, Dio raccoglie sempre la parte migliore anche nella mia “piccola” vita. Buon cammino…

francesco caputo

