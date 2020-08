Mercato Via Rimembranze, 35 posteggi a bando



Città alta, si regolamenta commercio a dettaglio. Comune accoglie istanze operatori centri storici .

Corigliano – Rossano (Cs), sabato 1 agosto 2020 – Trasferimento dell’area mercatale da via Abenante a viale Rimembranze, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei 35 posteggi.



È quanto fanno sapere l’assessore al SUAP Giovanni Palermo e l’assessore ai centri storici Annamaria Turano che hanno dato impulso all’iniziativa ed avviato la proficua concertazione con le associazioni di categoria e i commercianti, accogliendo le richieste del cambio di location e la modifica del calendario alla seconda domenica del mese.



Attraverso questa iniziativa – sottolineano i due assessori Turano e Palermo – l’Amministrazione Comunale va incontro alle esigenze dei commercianti, co-protagonisti della vivibilità e fruibilità centri storici. Allo stesso tempo, si contribuisce così a regolamentare il commercio al dettaglio in queste aree della città. Il metodo – concludono – resta quello della concertazione, dell’ascolto e della condivisione.



È prevista l’assegnazione di 35 posteggi nella nuova area (Via Rimembranze), delle dimensioni di 32 mq. 27 per il settore non alimentari, 5 per il settore alimentari e 3 per produttori agricoli. Il bando completo con i criteri di assegnazione, i requisiti e la durata, si può consultare o scaricare sull’albo pretorio del sito istituzionale.



Il mercato si svolgerà la seconda domenica di ogni mese, a partire dal completamento delle operazioni di assegnazioni dei posteggi, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.



