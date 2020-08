L’Oratorio Salesiano riparte dallo SPORT

Nella città di Corigliano - Rossano i ragazzi e i giovani, in generale, hanno molto sofferto la chiusura delle scuole e di ogni centro ricreativo preposto alla loro socializzazione, educazione e formazione. Anche l’Oratorio Salesiano, per emergenza Covid-19, dopo 26 anni, per la prima volta non ha organizzato Estate Ragazzi, evento estivo che ha sempre coinvolto oltre seicento ragazzi in mille attività.

Si è appena conclusa una ridotta edizione di “estate giovani” per gli animatori, ma ora, finalmente, si riparte alla grande! I cancelli dell’Oratorio da lunedì 3 agosto, alle ore 17,00, si riapriranno per accogliere i bambini e i tanti giovani che vorranno partecipare allo stage sportivo gratuito che si svolgerà nei giorni 6, 7, 8, 11, 12, e 13 agosto, organizzato dalla Polisportiva Giovanile Salesiana, (PGS) Padre Albino Campilongo, associazione sportiva dilettantistica, che si occupa di educare i giovani attraverso lo sport. Gli allenatori, preparatisi attraverso i corsi organizzati dalla Federazione Giuoco Calcio (FIGC) e dal Centro Sportivo Italiano (CSI), e che hanno aderito al progetto Salesiano del servizio gratuito agli altri, soprattutto ai più piccoli e svantaggiati, si impegnano per rispondere, in maniera professionale, ai bisogni di tutti i ragazzi. Il Direttivo dell’ASD PGS Padre Albino Campilongo, guidato dal Presidente, sacerdote salesiano don Giuseppe Ieva, è attento ad offrire una dimensione sportiva secondo il sistema educativo di Don Bosco alle diverse categorie: i Piccoli Amici, i Pulcini, gli Esordienti, i Giovanissimi, gli Allievi e la Volley.

La PGS aderisce ai campionati provinciali e regionali organizzati dalla FIGC e dal CSI ai quali ogni anno si affilia con iscrizioni nel registro del Coni. La PGS svolge la sua attività offrendo una struttura protetta all’interno dell’Oratorio Salesiano con campo di calcio a 11 e un palazzetto dello sport.

Questa sera, sabato 1° agosto, l’ASD PGS Padre Albino Campilongo sarà presente nella località Corigliano Schiavonea, zona Palmeto, dalle ore 21,00 alle 24,00, per illustrare lo svolgimento dello stage gratuito per le varie categorie. Lunedì 3 agosto, alle ore 17,00, i ragazzi sono attesi in Oratorio per le iscrizioni e per la consegna gratuita di una t-shirt a tutti i partecipanti allo Stage.

Mi piace terminare con le parole di Papa Francesco: “Vi invito a mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo.

Liliana Misurelli

