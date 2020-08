Corigliano: Effettuato screening di tamponi Covid 19 al personale ospedale Compagna

Al personale sanitario va effettuato uno screening regolare, sia per garantire la loro personale incolumità, sia per evitare l’effetto domino, ossia il contagio a loro volta di altro personale sanitario, di pazienti non contagiati e delle loro stesse famiglie.

E’ in questa direzione che va la, giusta e opportuna decisione, adottata dalla Direzione sanitaria del Presidio ospedaliero “Guido Compagna” di Corigliano, di dare avvio questa mattina ad una prima fase di screening. Questo perché, ed è giusto rimarcarlo, donne, uomini, lavoratrici e lavoratori rischiano la propria vita, ed in una fase come quella attuale che sta facendo registrare, per fortuna, un attenuazione dei contagi, ma nello stesso tempo, per come indicano gli esperti, non si può abbassare la guardia e pertanto si devono porre in essere tutte le direttive impartite dagli esperti del Ministero della salute. Come si accennava in precedenza, questa mattina nei locali della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Corigliano su sollecitazione del dott. Luigi Muraca, Direttore Sanitario del Presidio, si è proceduto ad un primo screening di tamponi per Covid-19 di una parte del personale. Lo screening proseguirà la prossima settimana per il restante personale da parte del gruppo USCA guidato dal dott. Carlo Cimino Dirigente medico dell’ufficio di prevenzione dell’ASP di Cosenza.

