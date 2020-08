Sesso senza limiti e scambismo, fenomeni crescenti. Tra pre-giudizio e senso del pudore. Questa sera in TALKING

Corigliano Rossano - Sesso senza limiti e scambismo: tra pre-giudizio e acceso senso del pudore. Nuova puntata di Talking dal Lido Baffo Bianco – lungomare area urbana Rossano – sui temi piccanti della sessualità, trattati per alcuni versi con un tocco di leggerezza, per altri con la giusta e opportuna attenzione.

La puntata n.32 del format di approfondimento giornalistico, andrà in onda sulle pagine social della piattaforma I&C in partnership con sibarinet.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, radiocalabria.it.

Saranno trasmesse alcune confessioni in una intervista rilasciata in forma anonima da una donna che vive la sessualità come momento di gioco, di piacere e di complicità.

Tra gli ospiti: giornalisti, avvocati, psicologi, esperti in comunicazione.

MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE - In onda questa sera sulla piattaforma social alle 19.00 – pagina facebook a reti unificate (informazionecomunicazione.it, rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it, radiocalabria.it)

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45

