Orario rumori molesti cantieri edili

Salve, seguo molto il vostro utilissimo blog informativo. Per questo vi rivolgo una questione: dalla polizia municipale ho avuto notizia che i rumori molesti debbano essere tollerati a partire dalle ore 7:00. Cercando online una ordinanza in merito trovo solo una vecchia 'ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica' datata 08 agosto 2014,

che, all'art.4 vieta i rumori molesti dei cantieri, nel periodo estivo, fino alle ore 8;00 (come da normativa nazionale in merito). Sul sito del comune di corigliano-rossano non sono riuscita a trovare nulla di aggiornato in merito. Voi che siete sempre aggiornati sulle questioni territoriali, sapreste indicarmi la più recente ordinanza o regolamento in vigore? Vi ringrazio molto. Un cittadino

