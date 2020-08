In ricordo di Maria Le Voci

“C'è un cammino che è l'unica scelta che domani farai ci parliamo da grandi stavolta sei pronta allora vai...se vuoi”. (Ci parliamo da grandi – Eros Ramazzotti). “Ci ha lasciato Maria Le Voci alla vigilia di una di quelle feste, l’Assunzione, alla quale lei teneva tanto. Questo nome, soprattutto ai giovani, dice poco, ma a chi come me si sta avvicinando ai 60, dice tanto…” Scriveva cosi l’amico, giornalista, Giacinto De Pasquale, quel 14 agosto del 2015,

quando la Città di Corigliano faceva i conti con i danni del terribile alluvione. Chi vi scrive è sicuramente di parte, nel ricordo di questa “Grande Donna”. Chi ha ricevuto i sacramenti fino ai primi anni 90, ancora, la ricorda con affetto per le sue doti, fra le quali spiccava la bontà e la dolcezza d’animo. Castrovillarese di nascita ma Coriglianese d’adozione, da subito, fin quando da ragazzina ha iniziato la sua opera e la sua missione allo Scalo di Corigliano, allora semplice contrada. Il catechismo diventava un appuntamento non solo per i bambini ed i ragazzi ma anche per adulti e genitori che si intrattenevano nell’ascolto, per assaporare il gusto delle cose celesti. Grazie, ancora, per quello che sei stata per me e per tanti uomini e donne che ti ricordano, ancora, con immutato affetto. Il 15 agosto, presso la Parrocchia di Maria SS. Immacolata, alle 08.30, sarà ricordata nella preghiera della S. Messa, quella preghiera che è stata “centro e cuore” della sua vita di moglie, mamma, nonna e amica di tutta. “Un pezzo di paradiso aggiusta tutto”. (San Giovanni Bosco).

francesco caputo

