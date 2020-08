Si organizzano pullman per le Terme di Cassano Jonio

Il Centro Socio-Culturale di Corigliano Scalo sta organizzando dei pullman per le cure termali presso le Terme di Cassano Jonio. Infatti si stanno già raccogliendo le prenotazioni per le cure termali in programma dal 5 al 17 ottobre prossimo, cure per gli anziani (e non solo, perché possono aderire anche bambini accompagnati dagli adulti, giovani e persone non in età pensionabile) che saranno ospitate, come sta avvenendo da tempo, sempre presso le Terme di Cassano Jonio.

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid-19 le prenotazioni si possono effettuare solo telefonando al 3338561903 al Sig. Domenico De Biase. Da tempo il nostro Centro ha deciso di effettuare le cure termali presso la città di Cassano Jonio perché li abbiamo sempre trovato organizzazione, disponibilità, professionalità e cortesia. Per il prossimo turno di cure termali siamo già a lavoro da un po’ di tempo. E’ intenzione del Centro allestire due pullman uno che parte alle 7 del mattino ed interesserà tutti coloro che vorranno sottoporsi a aerosol, insufflazioni e fanghi, mentre l’altro partirà alle 14.30 e sarà destinato solo a coloro che vorranno sottoporsi ad aerosol ed insufflazioni. I pullman verranno allestiti solo nel caso in cui si raggiungerà il numero di 25-30 prenotazioni. Il rientro come sempre avverrà al termine delle cure dei partecipanti. Vogliamo ricordare ancora che i pullman partiranno presso il piazzale antistante la Chiesa Maria Immacolata di Corigliano Scalo, comunque saranno previsti altri punti di raduno nelle diverse frazioni. Quindi tutti coloro che sono interessati potranno prenotare telefonando al 3338561903 al Sig. Domenico De Biase. Alla richiesta va allegata l’impegnativa del medico curante e il contributo di 25 euro (vale per trasporto pullman) e c’è tempo fino al prossimo 30 settembre. Vi aspettiamo.



Il Centro Socio-Culturale per anziani di

Corigliano Scalo

Corigliano-Rossano 14.8.2020

