A Corigliano c’hanno le Madonne!

E si! i Coriglianesi... Come non sai chi sono i coriglianesi? Ma dai come non lo sai? No, non è vero che si sono tutti estinti con il loro Municipio, ancora esistono e sono quelli che sopravvivono sparsi nei meandri e tentacoli della grande, terza città della Calabria! Adesso non dirmi che non sai nemmeno qual’è la terza città della Calabria!

Ma si proprio quella con la faccia... pardon la medaglia di bronzo calabrese, Corigliano Rossano insomma, non fare il finto tonto!

Però loro li puoi trovare ancora solo in “area urbana” Corigliano, e si che li conosci “i curghianisi”, quelli che sull’ormai inutile stemma, che puoi ancora per poco trovare sul feretro dell’estinta sala consiliare, hanno tolto il Motto “COR BONUM” sostituendolo con la massima “etifrich’ighilli” talmente vera che poi sono stati gli altri a “fricari” a loro!

Beh insomma i Curghianisi sono incazzati, anzi incazzatissimi, come si dice nella capitale “c’hanno le madonne”!

C’hanno le madonne perché pare che le Madonne quelle vere, hanno trattamenti diversi a seconda se risiedono in area Sede Vescovile (leggi Corigliano Rossano area urbana Rossano) o in area extra Sede Vescovile ( leggi Corigliano Rossano area urbana Corigliano), qualcuno giustifica, sminuisce e ne fa una questione meteorologica qua piove ( governo ladro) e là no, qualche altro invece dice che il Vescovo è un manager e ci tiene a promuovere le sue sedi ed i suoi abitanti sia sacri che profani insomma un vescovo di parte... come dicono nella capitale?

De Noantri!

E si, qui qualcosa che si avvicina alla realtà c’è in questo Vescovo... de noantri!

L’unico Vescovo infatti che abbia stipulato un contratto d’affitto ( dietro corresponsione di compenso) per l’assicurazione di due posti letto per i non abbienti proposti dal comune di ... noantri che sborsa i sordi de... noantri!

A questo punto dopo tanto interessamento... e che vogliamo di più pure le processioni per... noantri!

Sarà dalla parte de Noantri ma come manager, il nostro pastore Alto Prelato, pare proprio che ci sappia fare, è la controparte, quella comunale che suscita qualche perplessità sulla capacità di stipulare contratti nell’interesse de noantri!

Ecchettedevodì come dicono i Curghianisi?

“Sumi ‘mbrazz’a Maria”!



