Corigliano, a settembre arriva al porto la nave da crociera Costa Deliziosa

Potrebbe salvarsi in extremis la stagione crocieristica 2020 che avrebbe dovuto vedere Brindisi protagonista di 58 scali (contro i 38 dello scorso anno) e che, causa Covid, ha lasciato fino ad oggi completamente a bocca asciutta il capoluogo. La Costa Deliziosa, infatti, farà scalo a Brindisi ogni martedì, a partire dall'8 settembre prossimo, dalle 7 alle 18, per poi ripartire alla volta del porto di Corigliano.

Costa Deliziosa, per le sue dimensioni (lunga 294 metri e larga poco più di 32), è una nave panamax (come la Costa Atlantica, la Costa Mediterranea e la gemella Costa Luminosa), cioè in grado di transitare per il canale di Panama anche prima che questo venisse ampliato nel 2016. A bordo sono presenti 1.130 cabine, il 68% delle quali con balcone privato, per un massimo di 2 826 passeggeri. I servizi a bordo comprendono quattro ristoranti, tre piscine (una con copertura semovente, una esterna ed una interna nell'area Samsara Spa), il centro di bellezza presente sulle ultime unità Costa Crociere, un cinema 4D e un simulatore di Formula Uno. È decorata con vetro di Murano e acciaio lucido. Nell'atrio delle Delizie al ponte 3 è esposta una grande statua di Arnaldo Pomodoro denominata Sfera. La Costa Deliziosa è stata costruita presso lo stabilimento Fincantieri di Porto Marghera ed è stata battezzata a Dubai il 23 febbraio 2010. Il 28 dicembre 2011 è salpata dal porto di Savona per la crociera Giro del Mondo, della durata di 100 giorni che ha ripetuto anche nel 2013 e nel 2014.

Fabio Pistoia



Stampa Email