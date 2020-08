Corigliano: dopo 19 anni la Madre Superiora delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori torna in Calabria

È partita ieri per la Calabria, dopo essere andata in pensione come insegnante, Suor Gina, la Madre Superiora delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori della scuola materna Firenze di Capistrello. Originaria di Corigliano Calabro, opererà a Trebisacce, dove si occuperà di una casa famiglia gestita dalle Suore.

«Buongiorno, Suor Gina ringrazia tutti i Capistrellani che in questi 19 anni le sono stati vicini nella preghiera e nell’apostolato. Grazie a tutti i bambini della scuola materna e ai loro familiari. Grazie a tutti per la stima, la pazienza che avete avuto con me, e il bene che mi avete dimostrato, facendomi diventare parte della vostra famiglia. grazie a Don Antonio per la preziosa collaborazione nell’educazione della gioventù e per la fiducia.»

Queste le parole di saluto della Madre Superiora, Suor Gina, affidate a Suor Elizabeth, che poi proseguono. «Grazie di cuore a tutti. Vi porto nel mio cuore e nelle mie preghiere. Venite a trovarmi in Calabria, vi aspetto lì.»

La coriglianese Suor Gina lascia a tutti un bel ricordo, frutto del suo carattere mite e dolce, e di tanta dedizione verso i suoi bambini che, come educatrice, ha saputo conquistare nel corso dei 19 anni trascorsi a Capistrello. «Con le sue parole di conforto, ha sempre favorito il dialogo e la comprensione fra le persone. Sono queste le cose che restano nel cuore e nella mente di chi l’ha frequentata e conosciuta a fondo».

Fabio Pistoia

