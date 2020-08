I mammoni come incidono nella vita di coppia? Conflitti, gelosie, invidie. Questa sera in Talking

I MAMMONI come incidono nella vita di coppia? Quali le relazioni tra suocere e nuore? Conflitti, gelosie, invidie… Di questo e di altro si parlerà nella prossima puntata di TALKING – sessione estiva – in onda questa sera a partire dalle 19,00 sulle pagine social della piattaforma I&C in partnership con sibarinet.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, radiocalabria.it.

Collegamento in diretta dal Riva Drink&Music – Lido Sant’Angelo - area urbana Rossano.

MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE - In onda questa sera sulla piattaforma social alle 19.00 – pagina facebook a reti unificate (informazionecomunicazione.it, rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it, radiocalabria.it)

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45

