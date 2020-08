Convocazione Assemblea Terzo Settore



I ritardi accumulati nel tempo, la crisi incombente in tutti i settori, un welfare disorganizzato, preoccupano il mondo delle associazioni del comune di Corigliano Rossano, i cui rappresentanti sollecitano da tempo l'avvio del percorso per la redazione del Piano di Zona.

Per tale ragione è convocata una riunione per il giorno 24 agosto 2020,alle ore 17:00 presso la sede dell'associazione Mondiversi, allo scalo di Corigliano, anche al fine di aprire una immediata discussione in vista dell'imminente apertura delle scuole e per garantire il massimo dell'attenzione su tutte le problematiche relative al contesto socio-sanitario, economico e culturale del nostro territorio (marginalità, inclusione, servizi alla persona, disabilità, minori a rischio, sostegno alle famiglie, violenza sulle donne, che diritti delle donne, mondo degli anziani, immigrazione, ecc.).

Sarà l’occasione per formalizzare la costituzione di un coordinamento cittadino degli enti del terzo settore ed approfondire le nuove norme sulla riforma del sistema integrato dei servizi sociali regionali. La riunione è aperta a tutte le organizzazioni che vorranno condividere un percorso di costruzione del welfare locale e partecipare alla definizione del

Piano di Zona dell’ambito territoriale di Corigliano Rossano.

Il Sistema Sociale Integrato tutela i diritti garantiti dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione: i diritti inviolabili dell’Uomo, il diritto all’uguaglianza tra i cittadini. Diritti garantiti da decenni nel resto d’Italia. In Calabria proviamo a farlo dopo ben 20 anni di ritardi e rinvii.

La riunione si terrà nel rispetto delle norme Anti-Covid.

