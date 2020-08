Centri storici, due ZTL solo merci



City logistics, approvata convenzione. Dalla firma 90 giorni per progetto Esecutivo.

Corigliano-Rossano (Cs), venerdì 21 agosto 2020 – City logistics, interventi di logistica urbana in attuazione del piano regionale dei trasporti, ok allo schema di convenzione tra la Regione e l’Ente per il finanziamento di 1,2 milioni di euro che saranno investiti nella regolamentazione del traffico merci nei due centri storici.

Saranno create due Zone a Traffico Limitato (ZTL) solo merci, con orari di accesso circoscritti per i veicoli commerciali, a seconda delle dimensioni.



È quanto sapere l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello informando che la Giunta Municipale ha preso atto dello schema di convenzione e dalla sottoscrizione della convenzione ci saranno 90 giorni per depositare il progetto esecutivo.



Gli interventi di logistica urbana prevedono, inoltre, l’utilizzo di mezzi ecocompatibili utilizzabili per 24 ore al giorno; la realizzazione delle cosiddette Nearby Delivery Area, vale a dire degli spazi attrezzati a supporto delle attività logistiche di consegna, di ritiro (reverse logistics) e di pick-up per l’e-commerce; impiego di apposite APP per il controllo degli accessi e gestione e controllo degli stalli di carico/scarico.



