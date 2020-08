Il mitico Gianni Morandi a Corigliano Rossano, incontro col giornalista Fabio Pistoia e altri concittadini

Da qualche anno a questa parte, il mitico Gianni Morandi, icona indiscussa del mondo del mondo della musica, della televisione e dello spettacolo, riceve in dono presso la sua abitazione le squisite clementine di Corigliano Rossano, inviate dal giornalista Fabio Pistoia e molto gradite dal cantautore e dalla sua consorte Anna.

Si tratta dei frutti del brand “Adottauclementino” del produttore agrumicolo Aldo Salatino, recapitate puntualmente in concomitanza delle festività natalizie.

Gianni Morandi, in visita in questi giorni a Corigliano Rossano con alcuni amici, ha contattato telefonicamente lo stesso Pistoia per salutarlo. E così è stato nel pomeriggio odierno, presso l’Azienda Amarelli, dove Morandi, accolto con la consueta cortesia dal dottor Fortunato Amarelli e dalla sua famiglia, ha avuto modo di ammirare lo splendido Museo della Liquirizia.

Nell’occasione, Fabio Pistoia – accompagnato dallo stesso Aldo Salatino e dagli amici Stefano Stigliano, Armando Lazzarano, Giandomenico Chiaradia e Alessia Martilotti – ha fatto dono a Gianni Morandi di un libro scritto nel 1991 dal suo papà, professore Giovanni Pistoia, unitamente ad altri autori, dedicato proprio alla storia della liquirizia in Calabria.

Il celebre cantautore, nell’esternare anche tramite i suoi canali social ufficiali la felicità per aver conosciuto un territorio ricco di arte, storia e cultura, ha confermato, per l’ennesima volta, la sua umiltà, tipica di tutti i “grandi”, unitamente ad una spiccata sensibilità.



