Tutto Pronto per la Fiera Campionaria del Mezzogiorno



L’Economia Calabrese riparte da Corigliano-Rossano.

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – È partito il conto alla rovescia per l’inizio della grande manifestazione che si svolgerà nel comune di Corigliano Rossano – (CS). La manifestazione rimandata in prima battuta a causa dell’emergenza sanitaria, avrà luogo dal 12 al 20 settembre 2020 all’interno dell’area Fieristica del Centro Commerciale “I Portali” e si conferma una tra le più importanti fiere campionarie del Sud Italia, per prestigio e qualità delle aziende presenti.

La più grande fiera campionaria in Calabria con ben 25.000 metri quadrati di esposizione, con i suoi saloni tematici si caratterizzerà infatti come Salone della Sposa, interamente dedicato alle nozze, Edilexpo Calabria, Salone dell’Edilizia e dell’Arredamento e il settore dedicato al commercio che ingloba aziende che vanno dalla piccola oggettistica al food mediterraneo.

Inoltre, ampia e piena di sorprese sarà l’area espositiva esterna alla tensostruttura.

La Fiera Campionaria del Mezzogiorno si conferma, per la florida zona dell’alto cosentino, un punto di riferimento economico ed una grande opportunità a disposizione delle numerosissime aziende che hanno sposato l’iniziativa e saranno presenti nei vari stand espositivi.

L’eleganza sarà il tratto distintivo dei tre saloni all’interno dei quali, dal gusto all’artigianato, sarà possibile conoscere i prodotti d’eccellenza presenti sul mercato. Un’iniziativa importante che permetterà ai visitatori di entrare in diretto contatto con i produttori. La Fiera Campionaria del Mezzogiorno verrà inaugurata e aperta al pubblico, con il taglio del nastro, Sabato 12 Settembre 2020.

L’ingresso sarà completamente gratuito e sarà aperta ai visitati dal Lunedì al Venerdì dalle 16,30 alle 22,00, nel primo weekend e sabato 19 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle 16.30 alle 22.00, domenica 20 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle 16.30 alle 20.00.

La Fiera Campionaria del Mezzogiorno verrà gestita in ottemperanza alle norme igienico-sanitarie previste dalle linee guida previste per la riapertura delle Fiere.



