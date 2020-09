Fiera Campionaria del Mezzogiorno pronta a partire in tutta sicurezza

L’economia Calabrese non deve fermarsi, le aziende non devono soffrire ancora!

Da questo presupposto riparte la Fiera Campionaria del Mezzogiorno che aprirà i battenti a Corigliano Rossano (CS) presso il piazzale del Centro Commerciale “I Portali” dal 12 al 20 settembre 2020.

Siamo pronti a presentare l’evento più atteso dalle aziende e dal territorio, in ASSOLUTA SICUREZZA.

Tanti gli sconti, le offerte e le promozioni dedicati al grande pubblico da tutti gli espositori, che in un periodo di grande difficoltà investono nel rilancio della propria attività agevolando il cliente finale.

Perfettamente in linea con la Normativa Vigente in materia di Covid-19 e con uno spiegamento di risorse importanti volto a tutelare la salute pubblica, la Fiera Campionaria del Mezzogiorno sarà il posto più sicuro in cui dare un nuovo slancio all’economia e fare affari in SICUREZZA.

Per confermare la volontà dell’organizzazione di tutelare sia gli espositori che i visitatori, ecco come sarà organizzata l’esperienza fieristica 2020:

Unico ingresso ai capannoni accesso contingentato.

Obbligo per tutti del controllo della temperatura all’arrivo.

Obbligo per tutti di indossare la mascherina sanitaria.

Obbligo per tutti di sanificare le mani all’ingresso.

Punti di sanificazione mani previsti in ogni capannone

Percorso obbligatorio e monodirezionale

Distanziamento sociale controllato nei vari settori da personale apposito

Il percorso fieristico dunque sarà il luogo sicuro in cui domanda e offerta potranno di nuovo incontrarsi per sviluppare nuove sinergie commerciali per una ripresa concreta dell’economia.

L’ingresso alla Fiera Campionaria del Mezzogiorno è gratuito, e la fiera sarà aperta ai visitati dal Lunedì al Venerdì dalle 16,30 alle 22,00, nel primo weekend e sabato 19 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle 16.30 alle 22.00, domenica 20 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle 16.30 alle 20.00.

Noi siamo pronti a ripartire in sicurezza!



