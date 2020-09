Prestigioso riconoscimento per “La Rosa –Impresa di Pulizie” di Corigliano Rossano

Chi l’ha detto che in Calabria non si può fare la differenza, producendo occupazione e servizi e rendendo lustro al luogo natio? È quanto accade nel comune di Corigliano Rossano, dove “La Rosa – Impresa di Pulizie”, azienda operante da decenni sul territorio con passione e competenza, è stata insignita nei giorni scorsi di un prestigioso riconoscimento.

Il celebre brand milanese “Aquile Reali”, infatti, ha inteso tributare a tale felice realtà del nostro territorio il premio come “Migliore Azienda nella provincia di Cosenza”. Un traguardo, questo, che sancisce il duro lavoro dei titolari facendo loro fare il salto di qualità che gli stessi hanno faticosamente cercato e distinguendosi per professionalità e garanzia nel settore di pertinenza.

Il merito di tale lusinghiero risultato va ascritto all’impegno e alla perseveranza dei componenti di questa azienda, una famiglia laboriosa e della quale andare orgogliosa. Leonardo Marco Sosto è un giovane competente, dinamico, preparato e fortemente motivato, che porta avanti senza risparmiarsi l’attività nel solco dei preziosi insegnamenti dei genitori Cosimo e Rosa. Leonardo e la sua famiglia costituiscono un positivo esempio dal quale attingere per fare impresa in Calabria con onestà, sacrifici e ferrea volontà.

Molteplici gli ambiti nei quali s’esplica l’attività della suddetta azienda: condomini, appartamenti, uffici, supermercati-negozi, amministrazioni pubbliche e private, sanificazione, deratizzazione, disinfestazione, verde e giardinaggio. Numerosi i clienti che scelgono di affidarsi da anni a questa azienda perché sinonimo di qualità.

Cos’altro aggiungere a tutto ciò, se non quello di esprimere le più fervive congratulazioni ai titolari de “La Rosa – Impresa di Pulizie” per il risultato ottenuto sul campo? Siamo certi che questo sia solo il primo tassello di una lunga serie di riconoscimenti che caratterizzeranno un fecondo avvenire.



