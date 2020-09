Ripartono le crociere, Corigliano-Rossano protagonista



Mercoledì 9 approda a Schiavonea Costa Deliziosa. Attenzione mediatica nazionale, Comune soddisfatto.

Corigliano-Rossano (Cs), martedì 8 settembre 2020 – Destagionalizzare e promuovere il passaparola positivo per fare aumentare la reputazione turistica della Città d’Arte di Corigliano – Rossano. Essere meta del turismo crocieristico rappresenta per l’intero territorio, con tutte le carte in regola per abbracciare differenti segmenti, 365 giorni l’anno, un’opportunità importante per il rilancio e la promozione del patrimonio locale.



È quanto dichiara l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo esprimendo soddisfazione con il Sindaco Flavio Stasi per l’attenzione che i media nazionali stanno riservando all’iniziativa di Costa Crociere che vede tra le destinazioni turistiche protagoniste anche la Città di Corigliano-Rossano, della ripartenza in totale sicurezza dell’impresa turistica itinerante Made in Italy.



È dei giorni scorsi il servizio del TG5, disponibile sulla piattaforma web Mediaset, in cui si parla anche di Corigliano-Rossano, tra le mete di questa ripartenza promossa dalla prestigiosa armeria italiana.



L’assessore Caudullo coglie l’occasione per ringraziare Costa per aver scelto il Porto di Corigliano-Rossano, unico in Calabria, su cui puntare in questa fase di ripartenza, in virtù della sua posizione strategica al centro di un territorio ricco di marcatori identitari, su tutti il Castello Ducale ed il Codex Purpureus Rossanensis.



Domani, mercoledì 9 e per altre 5 date, fino al 7 ottobre, attraccherà al Porto di Corigliano-Rossano la Costa Deliziosa, con a bordo passeggeri solo italiani, come italiane sono le tappe dell’itinerario partito da Trieste. Agli ospiti della nave da crociera è stato effettuato il tampone e saranno seguiti tutti i protocolli di prevenzione e sicurezza anche al momento della discesa a terra.



