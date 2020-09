Corigliano-Rossano protagonista ripartenza crociere



Costa a Schiavonea, Sindaco soddisfatto ringrazia. Stasi: possiamo attrarre ed accogliere tutto l'anno.

Corigliano – Rossano (Cs), mercoledì 9 settembre 2020 – Il ritorno di Costa a Schiavonea, il Porto della più grande marineria calabrese e della terza città più grande della regione è destinato a rappresentare un valore aggiunto non soltanto per le attese, gli sforzi ed i progetti turistici di Corigliano-Rossano ma per l’intero e vasto territorio della Sibaritide, dalla costa ai preziosi centri storici dell’entroterra.

Questa terra eredita e custodisce un patrimonio storico, architettonico, naturalistico, enogastronomico, agroalimentare, archeologico ed identitario importante e distintivo (penso al Castello Ducale, all’Abbazia del Patire ed al Codex Purpureus patrimonio Unesco), capace di regalare emozioni ed esperienze uniche ed irripetibili al visitatore. È su questo scrigno inimitabile che vogliamo continuare ad investire per attrarre target sempre diversi di viaggiatori, 365 giorni l’anno. E siamo felici ed orgogliosi di poterlo fare in sinergia con Costa alla quale, anche in questa occasione, a nome della Città e del territorio ribadiamo massima disponibilità esprimendo viva soddisfazione per l’inserimento di quest’area della Magna Graecia nel circuito prestigioso previsto e con il quale riparte finalmente anche il turismo crocieristico, icona e fiore all’occhiello del Made in Italy.



È quanto ha dichiarato il Sindaco Flavio Stasi in occasione dell’arrivo oggi (mercoledì 8 settembre) della nave Costa Deliziosa al Porto di Schiavonea.

