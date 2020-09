Al via l'Assemblea Nazionale del Movimento per la Vita

Il Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano augura buon lavoro al Presidente del Movimento per la Vita Italiano, Prof.Ssa Marina Casini e a tutti gli addetti ai lavori per la prossima Assemblea Nazionale.

Saranno presenti i rappresentanti dei circa seicento Movimenti per la Vita e Centri di Aiuto alla Vita locali della Penisola, che costituiscono le sedi operative del Movimento per la Vita Italiano. L’Assemblea Nazionale si terrà il 19 settembre 2020, in modalità on-line a causa delle restrizioni del Covid-19.

A rappresentare il sodalizio pro life bizantino, presieduto dal dott. Natale Bruno, sarà il Prof. Francesco Saverio Ardito, attuale Presidente di FederVita Calabria e Presidente Onorario del Movimento cittadino. La partecipazione del Prof. Ardito ci onora soprattutto in un momento storico critico come quello attuale per la cultura della vita e della Persona. Infatti, il Prof. Ardito, è testimone diretto della difficile stagione degli attivisti pro life, iniziata negli anni 70' con la legge 194/1978, e proseguita con le diverse dispute sul fine vita degli anni successivi, cui hanno fatto seguito tutta una serie di iniziative culturali, sociali e di indirizzo politico, a fianco del compianto Carlo Casini. Per quasi trent’anni alla guida del Movimento per la Vita di Rossano -oggi di Corigliano-Rossano-, Ardito è sempre stato un convinto sostenitore della sacralità ed inviolabilità della Vita in tutte le sue fasi, partendo dal riconoscimento della Personalità Giuridica del Concepito. Passione e missione pro life trasmessa ad intere generazioni, grazie all’insegnamento e alla scuola, alla partecipazione di numerosi studenti alle iniziative promosse dal Movimento per la Vita Italiano, e in modo particolare i viaggi a Strasburgo presso la sede dell’Europarlamento, di cui ne è un esempio proprio l’attuale Presidente Bruno.

A comunicarlo è la Responsabile della Commissione Biogiuridica del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, Prof.ssa Aquilina Sergio.

«Il mio grazie personale e del Consiglio direttivo al nostro Presidente, il dott. Natale Bruno, per la sua sempre attenta, sensibile e perspicace lungimiranza, palesata anche in quest'occasione nell'indicare il nostro Presidente Onorario Ardito come voce dei nostri volontari e soci, È proprio in un momento come quello attuale in cui la vita e la salute di ciascuno è in serio pericolo, occorre incamminarci verso una riflessione profonda sulla perdita dei valori, ed in particolare sul conseguente sovraccarico di superficialità di cui è caratterizzata la nostra epoca. La vita, l’integrità fisica, la dignità dell’essere umano, devono essere ritenuti beni da realizzare e salvaguardare con ogni sforzo, in quanto considerati precondizioni irrinunciabili al godimento di altri valori. Da qui dunque una coraggiosa inversione di tendenza alla dilagante deriva etica ed antropologica».

La prof.ssa Sergio, coglie altresì l'occasione per augurare buon lavoro al Presidente a tutti coloro che prenderanno parte all’Assemblea Nazionale e sottolinea che «Come già per i suoi predecessori saremo lieti ed onorati di invitare il Presidente Prof.ssa Marina Casini nella nostra città non appena l’emergenza Covid lo consentirà, al fine di poter condividere ed affermare tramite mirate iniziative sociali e culturali- di cui una in onore al compianto dott. Carlo Casini-, “La Vita umana prima meraviglia” il nostro “si” convinto alla vita e alla dignità dell’essere umano, con particolare attenzione alla donna, ancora una volta mortificata e messa a rischio da scriteriate ed incomprensibili misure giuridiche e sanitarie, di cui un esempio è oggi l'ingannevole e terribile RU486».





