Servizi educativi prima infanzia, approvato catalogo



Offerta per bambini da 0 mesi a tre anni. Arredi, 60 mila euro a scuole infanzia.

Corigliano-Rossano (Cs), giovedì 10 settembre 2020 – Servizi Educativi per la prima infanzia, con l’approvazione del catalogo degli asili nido autorizzati ed accreditati le famiglie dell’ambito territoriale sociale possono conoscerli ed accedervi in modo semplice, sapendo in quali è possibile spendere i sostegni economici a supporto, come i bonus asilo nido.



Per l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis si tratta di un passaggio importante che contribuisce a far incontrare la domanda e l’offerta educativa rivolta ai più piccoli.



L’autorizzazione ha una durata triennale e potrà essere rinnovata previa richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza, se permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti.



L’Assessore Novellis coglie, inoltre, l’occasione per informare che il settore comunale politiche di promozione sociale ha provveduto ad assegnare i contributi economici (circa 60 mila euro) da destinare alle scuole dell’infanzia del territorio per l’acquisto di arredi scolastici per l’anno scolastico 2020/2021. Attraverso queste risorse - aggiunge – le comunità educanti avranno la possibilità di apportare delle migliorie nell’organizzazione delle attività.



I fondi rientrano nell’ambito del Piano Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita a sei anni (Legge 107/2015).



I contributi economici saranno distribuiti tra i 9 istituti comprensivi cittadini sulla base della popolazione scolastica ospitata dalle singole strutture che vanno da un minimo di 82 allievi ad un massimo di 370.



