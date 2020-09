11 settembre: Auguri all’amico Peppe Ruffo per i suoi 18 anni

È un ragazzo conosciuto e benvoluto nella comunità coriglianese perché, in epoca di disvalori figli del selvaggio consumismo, preserva e mantiene intatte, in particolare, due virtù: il dono dell’amicizia e la grande educazione.

A dispetto di molti suoi coetanei, è un giovane che custodisce l’amore per la famiglia e il rispetto per l’altro in genere, riconoscendo gli errori e puntando ad una crescita formativa e culturale.

Il suo nome è Giuseppe Ruffo, ma per tutti è affettuosamente noto come “Peppe”. Studente del Liceo Scientifico di Corigliano, quest’oggi, 11 settembre 2020, festeggia i suoi primi 18 anni. Un importante traguardo di vita per un ragazzo che coniuga lo studio con il lavoro, non risparmiando mai tempo ed energie.

Oggi, nel formulare a lui i più sinceri auguri, non si può che esternare le più vivide felicitazioni anche nei confronti dei genitori, Piero Ruffo e Francesca Barone, ed ai nonni, Antonio Barone e Isabella Marzullo, tutti stimati cittadini.

Auguri, dunque, al nostro caro piccolo-grande uomo Peppe: l'intera tua esistenza sia costellata di lieti eventi, gioie, serenità. Lo meriti tu e la splendida famiglia che t’accompagna in un percorso esistenziale nel quale già positivamente spicchi per umiltà e semplicità.

Fabio Pistoia



