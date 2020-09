Bonus spesa, mail errata blocca iter



Comunicazione necessaria in caso di mancato feedback. Domande entro venerdì 25.

Corigliano – Rossano (Cs), mercoledì 16 settembre 2020 – Istanze per il bonus spesa regionale, l'inserimento di un indirizzo email errato o non più attivo blocca l'iter di richiesta.



È quanto precisano gli uffici comunali sottolineando che nel caso in cui il soggetto richiedente non riceva la mail di conferma dei dati inseriti in piattaforma algostream.it, deve comunicarlo al numero 3518743077, indicando nome, cognome e codice fiscale. Si provvederà successivamente ad annullare la richiesta dando modo all’utente di ripresentarla.



Il contributo è rivolto alle persone e ai nuclei residenti nel Comune che, a causa della pandemia, si trovino in stato di bisogno. I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda entro le ore 12 di venerdì 25 settembre.



