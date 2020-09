Fiera Campionaria del Mezzogiorno. Benvenuti all'esposizione più prestigiosa del Sud Italia

Ha aperto i battenti sabato 12 settembre la Fiera Campionaria del Mezzogiorno a Corigliano Calabro (CS) all'interno del piazzale del Centro Commerciale “I Portali”. Lo Slogan “Fiera Sicura” ha decretato un discreto successo di pubblico che soprattutto nel week-end ha visitato l'esposizione.

L'organizzazione fieristica, ha curato nei dettagli la gestione dell'utenza esterna, per garantire tutte le misure di prevenzione ANTICOVID che scrupolosamente osservate danno estrema sicurezza e protezione ai visitatori che, rispettosi delle regole, attraversano il percorso d'ingresso osservando tutti i controlli previsti!

Siamo lieti di accogliere tutte le critiche positive giunte dai tanti visitatori soddisfatti di aver trovato in fiera assortimento e qualità, grazie alla selezione scrupolosa delle aziende che con competenza e sicurezza propongono offerte, professionalità ed innovazione.

Tra gli scintillanti padiglioni è possibile visitare il Salone della Sposa, con tante proposte per le coppie; il Salone dell'Edilizia; il Salone del Commercio che propone un variegato ventaglio di offerte, fino alla piccola perla del Salone del Gusto che presenta Eccellenze Enogastronomiche per tutti i palati!

Lo Staff di Fiera Campionaria del Mezzogiorno ha accolto una sfida che non era assolutamente facile, dato il particolare periodo storico che contrasta completamente con le regole generali delle grandi manifestazioni, ma con un grosso sforzo organizzativo ed una imponente investimento in sicurezza e tecnologia, ha consentito di proporre una versione diversa, ma assolutamente fruibile della Grande Kermesse.

I numeri ad oggi ci stanno dando ragione, e con questo abbiamo dimostrato che la fiera si può fare bella come sempre e sopratutto in estrema sicurezza!

Siamo pronti ad accogliere i prossimi visitatori che, siamo certi, giungeranno ancora numerosi!

L'ingresso in fiera è completamente gratuito e l'esposizione rimarrà aperta fino a venerdì 18 settembre tutti i pomeriggi dalle 17.00 alle 22.00, sabato 19 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00: domenica 20 settembre dalle ore 10-00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00

Stampa Email