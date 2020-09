Rifiuti, situazione insostenibile. Ecoross: Qualità dei Servizi a rischio

A Bucita stop al conferimento della frazione organica da oltre una settimana per Corigliano Rossano, oggi stessa problematica anche per gli altri Comuni e per la frazione indifferenziata. In queste condizioni è impossibile garantire la regolarità del servizio

Corigliano Rossano - Emergenza rifiuti, lo scenario è ormai insostenibile. In queste condizioni, senza la certezza dei conferimenti, diventa impossibile erogare servizi di qualità e garantire costanza e regolarità. Ad intervenire nuovamente su una situazione che si protrae ormai ciclicamente da diversi mesi è l’azienda Ecoross, gestore del Servizio di Igiene Urbana nella città di Corigliano Rossano e in altri Comuni, illustrando le difficoltà e i disagi ai quali, nonostante i ripetuti gridi di allarme, non si è ancora trovato rimedio. Le cause di tali disservizi, non imputabili al gestore dei Servizi, sono tutte da ricercare in un deficit del sistema impiantistico regionale.

Per quel che riguarda il territorio di Corigliano Rossano, nello specifico, è da oltre una settimana che non si riesce a conferire nemmeno la frazione organica nell’impianto finale di trattamento di località Bucita, indicato dal Comune, per via di problematiche varie, di natura tecnica o di natura economico-finanziaria, che di fatto bloccano i conferimenti. Tutto questo comporta, a cascata, ripercussioni anche nel servizio di raccolta della frazione organica e degli sfalci da potatura sul territorio, considerato che i mezzi deputati a tale attività sono pieni da diversi giorni. Oggi, inoltre, sempre a Bucita, si è verificata nuovamente la stessa problematica anche per la frazione indifferenziata, con conferimenti rallentati e limitati per tutti i comuni che afferiscono a questo impianto.

Dopo i disagi dei mesi estivi e un breve periodo di normalità, la ripresa dei conferimenti a singhiozzo paralizza ancora una volta l’intero sistema paventando il rischio che possa ripresentarsi una situazione emergenziale. Ecoross rinnova l’appello a chi di competenza affinché venga al più presto trovata una soluzione definitiva e duratura, ribadendo la propria disponibilità ad effettuare anche attività straordinarie in caso di necessità (Comunicato stampa).

