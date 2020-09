TRASPORTO SCOLASTICO, DOMANDE ENTRO MERCOLEDÌ 30

Corigliano – Rossano (Cs), martedì 22 settembre 2020 – Trasporto scolastico per l’anno 2020-2021, i termini per presentare le domande per usufruire del servizio rivolto agli studenti frequentanti le scuole dell’obbligo (primaria e secondaria di primo grado) scadono mercoledì 30 settembre.

È quanto fa sapere l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis informando con il Sindaco Flavio Stasi che la Giunta Municipale con apposita delibera nei giorni scorsi ha confermato le tariffe precedenti in linea con l’emergenza post Covid-19.

Il numero dei posti potrà essere ridotto nel rispetto delle misure anti-covid e delle linee guida del trasporto scolastico.

Le rette sono differenziate in relazione alle fasce di reddito. Le famiglie con reddito ISEE da zero a 3 mila euro pagano un importo di 210 euro per l’andata ed il ritorno; 105 euro se solo andata o solo ritorno. Le famiglie con redditi ISEE da 3001 euro a 9mila e 296 euro pagano 240 euro (andata/ritorno) o 120 (solo andata o solo ritorno). La retta annuale dovuta dalle famiglie con redditi ISEE da 9mila e 297 euro a 18 mila 592 è di 250 euro (andata/ritorno) e 125 euro (solo andata o solo ritorno). Chi percepisce un reddito ISEE tra i 18 mila e 593 euro ed i 25 mila 823 euro pagherà 265 euro per l’andata ed il ritorno e 132 euro per la sola andata o il solo ritorno. 285 euro (andata/ritorno) e 142,50 (solo andata o solo ritorno) sono le rette previste per le famiglie con reddito ISEE superiore a 25 mila e 823 euro.

Sono previste agevolazioni ed esenzioni. Sono tenuti al pagamento della tariffa nella misura del 100% il primo figlio e nella misura del 50% il secondo figlio. Sono esonerati, invece, gli eventuali figli ulteriori e successivi al secondo, sempre che tutti contemporaneamente abbiano diritto e usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Il pagamento della tariffa nella misura del 50% per una sola corsa giornaliera. L’esenzione è per gli alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai numeri di telefono 0983/891536 o 0983/83209 (Francesca Maria De Francesco) e 0983/8915137 (Marisa Fusaro) per l’area di Corigliano; 0983/529506 (Claudio Marincola) per l’area di Rossano. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Le istanze, necessarie per usufruire del servizio, vanno indirizzate all’ufficio istruzione e supporto alla scuola e presentate all’Ufficio Protocollo o inviate via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

