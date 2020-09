ICS "Vincenzo TIERI"... la tua Scuola...

...tutt'appost... Le buone premesse per partire con il nuovo anno scolastico ci sono tutte...😷😷😷

Attenzione a non confondere una normale febbre con il famigerato Covid-19 e viceversa...allora sono cavoli amari per tutti e sottolineo cavoli amari per tutti...

Ma poi c'è l'Arcobaleno con il Termoscanner che rivela la temperatura sugli affezionatissimi alunni del nostro Storico Comprensivo "Vincenzo Tieri" (dal 1970), il sanificatore ovunque per tutto l'Istituto, unitamente alla inseparabile mascherina sul volto di ogni singolo ragazzo con i rispettivi docenti e tutto il personale ATA, Dirigente compresa, e in ultimo, ma non meno importante, la Benedizione di Padre Pio, fa ben sperare per tenere lontano il Coronavirus...

Prof. Francesco Verardi - A.S. 2020/2021

