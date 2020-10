Schiavonea, chiude una “storica” attività: grande festa per Giovanni Esposito

Finalmente una lieta notizia, di quelle che fanno dimenticare, seppur per pochi istanti, le quotidiane brutture della contemporaneità e, al contempo, riappropriare molti dell’esser parte di una comunità, grande o piccola che sia. Una “storica” attività chiude i battenti, e non lo fa – vivaddio! – per l’imperante crisi economica, accentuata ancor più dall’emergenza lockdown, bensì per deliberata scelta.

Dopo ben 33 anni d’ininterrotto lavoro, condotto sempre con onestà e certosina pazienza, una figura cara a numerosi concittadini, soprattutto residenti nel borgo marinaro e turistico di Schiavonea, ha infatti deciso di godersi il meritato riposo, andando in pensione. Si tratta del signor Giovanni Esposito, persona benvoluta e stimata, titolare di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di frutta e verdura, operante dall’ormai lontano 1987 in Viale Salerno, epicentro sociale ed economico della “Marina” coriglianese.

Con una festa semplice e perciò vera, circondato da amici e parenti, il Nostro ha voluto ringraziare tutti i suoi affezionati clienti che lo hanno accompagnato nel percorso di vita intessuto in questi lunghi anni. Una scelta frutto delle doti umane e professionali di Giovanni Esposito: cortesia, competenza, passione nel proprio lavoro.

Auguri, dunque, a questo concittadino per la sua quiescenza dopo tanto impegno e innumerevoli sacrifici e gratitudine per l'esempio di vita.

Fabio Pistoia



