UNDER 65, 224 MILA EURO PER ASSISTENZA DOMICILIARE



AVVISO PER MANIFESTAZIONI INTERESSE. TERMINI SCADONO LUNEDÌ 26.



Corigliano – Rossano (Cs), Venerdì 2 ottobre 2020 – 224 mila euro per l’assistenza domiciliare in favore di persone infrasessantacinquenni (18-65 anni) non autosufficienti, residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale di Corigliano-Rossano. È stato pubblicato l’avviso per l’affidamento del servizio. Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate entro le ore 12 di lunedì 26 ottobre.



È quanto fa sapere il Settore Comunale Politiche Sociali e Istruzione informando che l’avviso è finalizzato a favorire la partecipazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.



Supportare la famiglia mediante interventi a favore di persone con disabilità flessibilmente adattate alle concrete esigenze dei singoli utenti, migliorando la loro qualità di vita. È, questo, l’obiettivo del servizio.



La manifestazione d’interesse dovrà pervenire mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Avviso e modulistica sono disponibili sull’albo on line.

