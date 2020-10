Fabrizio ringrazia la maestra Mena

Cara Maestra Mena Pometti, non appena pronunciamo il suo nome d’improvviso salgono alla mente numerosi ricordi che si alternano, accavallano, si rincorrono, quasi ci assalgono per la forza impetuosa che rivelano. Una vita spesa nella nostra comunità di Fabrizio,

circa trent’anni dedicati all’educazione e alla formazione di tante generazioni che si sono succeduti presso la scuola Primaria di Fabrizio. Oggi noi tutti, ex alunni e genitori, vi ricordiamo: accogliente, familiare, con saldi principi pedagogici, una colonna portante per la nostra comunità. Sei stata in grado di far brillare ciascuna delle piccole stelle affidate e a trasformarle in sole caldo. Come recita la frase cara a Kierkegaard “Ciò che l’insegnante è, è più importante di ciò che insegna”, ci sentiamo di dire che ci sono maestre che lasciano il segno, che insegnano oltre che con le parole con il loro modo di essere. Oggi ci sentiamo onorati di essere stati suoi alunni, e la ringraziamo per la sua disponibilità, per l’entusiasmo, e la passione che in questi decenni vi ha resa speciale ed unica… Le vogliamo bene.

Fabio Dima e gli ex alunni di Fabrizio (Corigliano-Rossano)

