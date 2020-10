Giro d’Italia, il prezioso impegno dell’Anpana di Corigliano Rossano e del comandante Celico

Una presenza costante e una fattiva collaborazione durante la recente tappa del Giro d’Italia a Castrovillari.

A rendersi protagonista di questa pregevole iniziativa la Sezione dell’A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente) di Corigliano Rossano, con in testa il Presidente, comandante Mario Celico, e il Vice Presidente, Franco Pacino, che hanno svolto attività di valido supporto all’utile servizio effettuato, in occasione dell’importante appuntamento sportivo, dalla Sezione dell’A.N.P.A.N.A. della Città del Pollino.

L’Associazione è stata fondata a Roma il 3 aprile 1985 ed oggi è presente in tutta Italia, con Sezioni e Delegazioni; iscritta agli Albi Regionali per il Volontariato su tutto il territorio nazionale, per la Protezione Animali, Ambiente e per la Protezione Civile; inoltre è riconosciuta dal Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’A.N.P.A.N.A è riconosciuta dal Ministero della Salute con Decreto n. 4/2007 EN.AS. del 3 luglio 2007, è iscritta nel registro delle Associazioni di interesse della Comunità Europea e nell’elenco delle Associazioni Europee di Volontariato, nonché riconosciuta dalle Nazioni Unite come Ente formatore. Gli obiettivi prefissi sono quelli di proteggere gli animali, la natura e l’ambiente in generale e di effettuare idonea vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla salvaguardia della natura, dell’ambiente e degli animali; provvedere alla difesa del patrimonio zootecnico ittico e di qualsiasi altra forma di vita del pianeta, avvalendosi di proprie Guardie adeguatamente preparate che agiscono di concerto e a sostegno delle Istituzioni e Corpi di Vigilanza dello Stato (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, etc.); svolgere efficace propaganda zoofila ed ecologica nella cittadinanza, con particolare attenzione alla scuola e al mondo dei giovani, attivare tutte le iniziative atte a divulgare e promuovere i principi di una reale ecologia e zoofilia; collaborare con la Protezione Civile, e con tutti gli Enti e le Associazioni che abbiano fini analoghi; contribuire al perfezionamento della legislatura attinente le materie di proprio interesse.

La Sezione periferica e autonoma dell’A.N.P.A.N.A. di Corigliano Rossano, grazie alla sensibilità e all’impegno profusi dal comandante Mario Celico, ha dato lustro, pertanto, con tale partecipazione in quel di Castrovillari, a garantire sicurezza e serenità e rappresenta un prestigioso punto di riferimento per la comunità locale.

Fabio Pistoia



