Il Kiwanis di Corigliano pittura e decora il reparto di Pediatria dell'Ospedale Guido Compagna



Il Kiwanis International è una Organizzazione mondiale di Volontari, impegnati a migliorare il Mondo attraverso i bambini ,un bambino ed una Comunità alla volta. Questa la Mission del Kiwanis che si esprime attraverso il motto: “Serving the Childred of the world” (aiutiamo i Bambini del Mondo ).

I Club Kiwanis sparsi nel mondo, nel corso degli anni, hanno realizzato tante opere in favore dei Bambini. Alcune a valenza Mondiale, frutto della collaborazione tra tutti i club Kiwanis esistenti nei vari continenti. Altre a valenza nazionale, realizzate in collaborazione tra i club Kiwanis Italiani. Non bisogna poi dimenticare le tante altre opere realizzate in modo autonomo sul territorio di appartenenza del club di Corigliano. Il comune obiettivo e finalità dell'azione del Kiwanis, a livello internazionale, nazionale e territoriale, è quello di aiutare i Bambini del Mondo e di osservare la “Regola d'Oro” del Kiwanis: “fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te”.

In questo tempo di grande prova su molti fronti e, per tanti, di grande sofferenza per l'emergenza che si è venuta a creare a causa del Coronavirus, il Kiwanis club di Corigliano, ispirato dalle finalità che lo caratterizzano, ha voluto manifestare la propria vicinanza ai Bambini della Nostra Città. Per questo ha progettato e realizzato un'opera di pitturazione e decorazione del reparto di Pediatria dell'Ospedale “Guido Compagna” di Corigliano in modo da rendere un po' più accogliente e gioioso, per quanto possibile, un luogo di sofferenza, in modo da far dimenticare anche solo per un attimo ai bambini ricoverati il posto in cui si trovano.

