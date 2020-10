Acri. Presentazione nuovo Servizio di Igiene Urbana: evento sarà trasmesso sui social

Acri - In ottemperanza al Dpcm del 18 ottobre 2020 con cui sono state stabilite ulteriori restrizioni al fine di contenere i contagi da Covid-19 e, tra queste, lo stop alla convegnistica in presenza, l’evento di presentazione ufficiale del nuovo Servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Acri e dall’azienda Ecoross non potrà essere aperto al pubblico.

Al fine di raggiungere l’intera cittadinanza, alla quale l’iniziativa è rivolta per illustrare nel dettaglio il progetto e le attività che saranno messe in campo sul territorio comunale, l’evento verrà trasmesso su piattaforma social mercoledì 21 ottobre alle ore 18,30. Potrà essere seguito sulle seguenti pagine Facebook: Comune di Acri - La Giunta informa; Pino Capalbo sindaco di Acri; Ecoross srl; Acri in Rete; AcriNews; Informazione & Comunicazione; Radio Calabria; Il Blog di Corigliano Calabro; Il Blog di Rossano; Sibarinet.

Ad illustrare il nuovo Servizio di Igiene Urbana: il Sindaco di Acri avv. Pino Capalbo; l’assessore all’Ambiente avv. Franca Sposato; l’Amministratore di Ecoross Walter Pulignano; il Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana Ecoross dott. Simone Turco (Comunicato stampa).

