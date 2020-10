In merito alla Chiusura delle Scuole Superiori

In merito all'ordinanza: Nelle prime nozioni di pedagogia generale la scuola viene sempre definita come "agenzia educativa" . Una scuola per tutti che educa il bambino a diventare un uomo; una scuola matrice.

La scuola che ho sempre vissuto come una seconda casa.

A partire dalle scuole elementari quando iniziavo a "tartassare" le mie maestre con le prime domande banali, poi successivamente i professori e ultimamente anche la Dirigente.

Mi tocca nuovamente viverla e plasmarla tramite un computer nel mio guscio quotidiano ( la mia casa).

L'unico luogo dove la sicurezza è alla base verrà nuovamente penalizzato. Non so perché sia sempre questa ad essere la vittima di ogni ordinanza, la prima ad essere chiusa e l'ultima ad essere aperta.

Forse perché è tanto comodo prendersela con essa: investire miliardi di euro tra mascherine e gel disinfettanti, uscite ed entrate scaglionate, regole di buona condotta ed infine tralasciata sempre al proprio "FATO" insieme a studenti, docenti, genitori e personale ATA.

Molte classi non hanno ancora docenti assegnati, chissà come affronteranno la DAD 🤔!

Spero che domani non sia il mio ultimo giorno di scuola, anzi con la speranza che dopo queste due settimane, torneremo a riviverla senza più abbandonarla!

P.S. Il problema non è la scuola ma il trasporto!

P.S.S. La movida preoccupa non l'istruzione!!

Mattia Pio Gammetta

IIS Bruno - Colosimo VASU

