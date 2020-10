COVID? Rien ne va plus!

Siamo tutti piombati in una roulette dove il virus circola libero, rien ne va plus!

Il dott.Martino Rizzo responsabile dell'ASP afferma:

"... Perciò raccomando attenzione massima, e cautela nei rapporti sociali: continuiamo a mantenerli, nel rispetto del distanziamento. In questo momento, in cui il virus circola quasi senza controllo, perché non si fa più il tracciamento dei positivi e l'isolamento dei contatti, è essenziale tutelarsi...."

Sottolineo: "In questo momento, in cui il virus circola quasi senza controllo, perché non si fa più il tracciamento dei positivi e l'isolamento dei contatti"

Significa che la sanità pubblica non è più in grado di "tracciare i positivi e circoscrivere l'ambito della diffusione del virus" quindi esso circola tra di noi senza alcun freno ed a nostra assoluta insaputa!

Se ci aggiungiamo che nonostante le sfilate dai giornalisti/sciacalli di professori, scienziati, ricercatori, virologi, epidemiologi ed igienisti dentali ad oggi non si ha uno straccio di protocollo ufficiale col quale affrontare il Covid e che i nostri ospedali sono quelli del monopoli il quadro mi sembra completo.

Allarmismo? A questo punto no perché non poteva presentarsi peggio di così, per cui non ci resta altro che affidarci ognuno alla nostra buona stella e seguire le indicazioni minimali che ci detta il buon senso per evitare di aumentare le possibilità di contagio e ... Buona fortuna!

Mario Gallina



Stampa Email