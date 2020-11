Scuole Fabrizio, nuova lettera di una mamma al Sindaco

Nella lettera precedente probabilmente non sono stata abbastanza chiara riguardo al problema dovuto a causa del Covid-19. Mi sarò espressa male; quello che volevo che arrivasse al sindaco è il problema della mensa delle ore in più che i bambini devono stare a scuola, poteva temporeggiare vista la situazione attuale.

Perché se ci troviamo in questa situazione purtroppo è dovuto al Covid-19, nella quale solo una persona può agevolarci e cioè il sindaco. I bambini non vivono aria di terrore nelle loro classi, si respira un 'aria serena e tranquilla, voglio ribadire il concetto che ciò che è stato scritto riguarda esclusivamente il pensiero di noi altri genitori e non coinvolge in alcun modo gli insegnanti con le quali non si è mai discusso di tale situazione. Spero in una sua risposta.

Mariarita Variopinto



