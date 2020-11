Calabria zona rossa, vergogna di “STATO”



Se al Governo non ci fosse gente dei 5 stelle e del PD, etichetteremmo tranquillamente quella della Calabria “zona rossa” come una clamorosa fake news. Purtroppo, è tutto vero. Il Governo nazionale ha strappato dalle mani della Regione Calabria, la gestione dell’emergenza Covid-19.

E diciamolo chiaramente, senza troppi giri di parole o equivoci, tutte le scelte sanitarie, nella nostra regione, competono al Governo nazionale ed ai suoi commissari. Sono cadute nel vuoto le richieste della, compianta, Presidente Santelli che chiedeva, al Presidente del Consiglio, un confronto collaborativo, appello caduto nel vuoto per la “presunzione” di chi sta a Roma e per l’”ignobile” silenzio dei parlamentari calabresi di maggioranza. La Calabria è – dati alla mano – la Regione più virtuosa d’Italia non solo dal punto di vista epidemiologico, ma anche sotto il profilo ospedaliero. E’ la Regione con il più basso numero di casi positivi in rapporto alla popolazione (3.639 attualmente positivi su 2 milioni di abitanti, di cui oltre il 95% asintomatici o paucisintomatici che non necessitano di ricovero in ospedale), tanto che la Germania consente l’ingresso nel proprio territorio nazionale senza quarantena esclusivamente ai calabresi. Questa Amministrazione regionale, seppur provata dalla perdita prematura del suo Presidente, continua a lavorare ed a sbloccare fondi per le categorie a rischio e per tutte quei lavoratori che da anni aspettano di ricevere il giusto indennizzo. L’inserimento della Calabria nelle zone rosse è una scelta esclusivamente politica. Diceva il Presidente Santelli: “ La Calabria è una terra che ha tante potenzialità ma anche troppi, troppi problemi irrisolti. Il più importante dei diritti calpestati è quello alla Salute”. Carissima Jole, ti assicuro che i calabresi torneranno al voto, sia a livello regionale che a livello nazionale, per ridare dignità a questa terra attraverso il consenso civico, quel “voto” che viene impedito ai calabresi, ma siamo gente che sa aspettare, non per motivi di vendetta ma di giustizia e la giustizia arriva, sempre. Avanti Calabria!

