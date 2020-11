Anche una giovane coriglianese ha contribuito alla vittoria di Biden: Chiara Scarcella

Chiara è nata a Corigliano Centro nel Maggio del 1992 da papà Enzo e mamma Lisa. Ha frequentato fino alla terza elementare le scuole di via Aldo Moro per poi trasferirsi negli Stati Uniti in Arizona dove si è laureata in Design Management all'Arizona State University.

Chiara ora vive e lavora a Washington DC, fa parte, infatti, del team creativo di SKDK con il ruolo di direttore artistico e si sono occupati della campagna elettorale di Joe Biden contribuendo alla sua vittoria.

In qualità di art director, Chiara guida il design per tutte le iniziative di branding politico. Il suo lavoro spazia anche da clienti politici a clienti non profit e aziendali, oltre al marketing aziendale interno.

Il suo lavoro è stato determinante anche per sconfiggere un candidato chiave di Trump all' EPA nel 2017. Prima di entrare a far parte del team creativo di SKDK, Chiara ha lavorato come designer per il candidato governatore democratico nel 2014 dell'Arizona.

I rapporti con Corigliano non si sono mai interrotti, tante sono state le visite al suo paese natale durante questi anni di lontananza, e Corigliano era la destinazione per una vacanza appena dopo le elezioni, ma COVID ha per ora stravolto i piani.

Ad Maiora Chiara, Corigliano ti aspetta!



