Il “ Don Bosco” e la Gioiamathesis di Bari

Come ormai accade da anni, all’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cantinella di Corigliano Rossano anche in occasione della XXX edizione dei giochi logici, linguistici, matematici della Società Mathesis di Gioia del Colle (BA), un cospicuo numero di ragazzi si è classificato tra i meritevoli del concorso.

I giovani studenti della scuola secondaria hanno partecipato al concorso in modalità remota, collegandosi alla Piattaforma della Gioiamathesis, mentre gli studenti della primaria hanno svolto la prova nel nostro Istituto, in presenza. Molti dei partecipanti hanno conseguito dei buoni risultati: per la Scuola Primaria, hanno ottenuto un quinto posto l’alunna Maria Pia Spezzano e un sesto posto l’alunna Beatrice Bifano; per la Scuola Secondaria di primo grado gli studenti che si sono classificati sono stati i seguenti: Asia Rotondaro, Vincenzo Sposato, Cristian Cersosimo, Amelia Nija e Federica Sposato che si sono aggiudicati un buon quarto posto. Un quinto posto è toccato, invece, all’alunna Aurora Meligeni, mentre un sesto posto è andato a Francesco Pesce, Mychajlo Pitra e Pasquale Straface. Il Dirigente dell’Istituto, Dott. Agostino Guzzo, ha sottolineato l’importanza di queste esperienze didattiche come occasione di crescita sia sul piano delle competenze che sul piano culturale. Il risultato ed i piazzamenti ottenuti sono una ulteriore dimostrazione di serietà e di impegno che quotidianamente caratterizzano le attività lavorative, culturali e didattiche del “ Don Bosco”, nonostante si stia vivendo un momento di estrema difficoltà, quasi, surreale, a causa della presenza del virus Covid 19, che ha cambiato le nostre abitudini di vita ed il nostro approccio con la quotidianità, cosa che, inevitabilmente, si riflette anche sui nostri allievi. Un sentito plauso va ai giovani studenti del “Don Bosco” per i risultati ottenuti e, naturalmente, agli insegnanti che, quotidianamente, lavorano con i ragazzi ed un ringraziamento particolare alle referenti dell’iniziativa, professoressa Vanda Garofalo per la scuola secondaria e Rosamaria Morano per la scuola primaria che con ineccepibile rigore e determinata serietà hanno organizzato l’iniziativa.

ISTITUTO COMPRENSIVO “ DON BOSCO” CANTINELLA DI CORIGLIANO ROSSANO

Cantinella di CoriglianoRossano, 10-11-2020

La referente per la comunicazione prof.ssa Maria Matranga



Stampa Email