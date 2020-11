Chiudiamo le scuole!

Egregio Signor Sindaco,

Le scriviamo perché, oggi più che mai, si avverte la necessità di ricorrere alla SOSPENSIONE DELLE attività didattiche - CHIUSURA DELLE SCUOLE. Ci rendiamo conto che questa richiesta, oramai Le giunge da tutti i fronti, ma la nostra non è assolutamente un voler cavalcare l’onda del “tormentone” COVID, o per dar voce ad una classe politica che non ci appartiene.

La problematica è ben più seria e più grave dal volerla affrontare tenendo conto degli schieramenti e delle idee politiche di ognuno. E’ necessario fare squadra, guardarsi negli occhi, rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro tutti, nessuno escluso. Puntare il dito contro chi e perché, oppure giocare a palla velenosa sul chi deve fare le cose, non fa altro che farci sfuggire di mano la situazione. Dopo non serve piangere sul latte versato…

Non siamo qui, pertanto, a giudicare le sue scelte adottate finora, in quanto sosteniamo che siano state dure e ponderate e con tutte le difficoltà del caso per tutta la cittadinanza che crede nel suo operato e nella sua squadra. ​

Quello che, oggi, le giunge è il grido di mamme che vogliono semplicemente che lei possa capire le nostre ansie, le nostre paure verso questo “nemico invisibile”, come lei lo ha sempre definito. Purtroppo è entrato a far parte di noi e delle nostre vite togliendoci il dono più bello che l’essere umano possa avere: la “LIBERTA’”.​

Pertanto, alla luce della numerosità dei casi di positività COVID presenti nel nostro paese e sapendo che la nostra ASP non può tracciare tutte le persone che hanno avuto contatti, diretti e indiretti, perché questo richiederebbe tempi troppo lunghi, cerchiamo di contenere la crescita dei contatti con una azione determinata.

Abbiamo genitori anziani, familiari affetti da patologie gravi e diversificate, malati oncologici, bambini in situazione di disabilità.

Si metta nei nostri panni, o nei panni di futuro papà: cosa avrebbe fatto lei al nostro posto?​

Sicuramente, come noi, avrebbe tutelato suo figlio.

Da domani i nostri bambini resteranno a casa, da domani non andranno più la scuola fino a quando non ci sentiremo tranquilli.

Lei sa bene che se non verrà disposta la chiusura delle scuole, non potrà essere avviata la Didattica a Distanza perché al momento viene disposto solo per le classi messe in quarantena.

I nostri bambini vogliono ritornare a scuola, hanno bisogno di vivere la scuola nella sua interezza, hanno bisogno di confrontarsi, di crescere, di imparare, ma se non si collabora a far rientrare questo momento di criticità, stiamo privando i nostri figli di vivere questo segmento della loro vita, già segnato da un momento surreale come quello che stiamo vivendo.

Ci pensi bene Sindaco, sappia scegliere con consapevolezza, come sempre!

Restiamo in attesa…

​ ​ I genitori della classe 3^ F

del plesso AMERISE

